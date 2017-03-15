Студенты из Уфы проходят практику в «ПЕТОНЕ»

Ежегодно на базе технологического холдинга «ПЕТОН» в Уфе организовываются практические задания для студентов узконаправленных вузов. В 2017 году конструкторы предприятия не стали нарушать сложившуюся традицию и вновь открыли двери перед молодежью. На сегодняшний день известно о нескольких студентах уфимского нефтяного технического университета, пришедших в стены НИПИ НГ Петон закреплять теоретические знания на практике по специализации «Технологические машины и оборудование».

Перспективных специалистов курирует помощник главного конструктора холдинга И.З. Амиров. Мастер выразил надежду, что такие практические занятия укрепят и без того высокий потенциал молодых сотрудников, а также помогут раскрыть всю важность выбранной профессии.

Также в ходе производственной практики принимают участие специалисты конструкторского подразделения НИПИ НГ Петон. Студентов ввели в курс последних разработок и новых технологий, применяемых в нефтегазовой промышленности. Знания и навыки, приобретенные учащимися в этом месте, предоставят возможность реализовывать будущие технологические комплексы.