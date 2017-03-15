Новый телеканал Spike стал доступен абонентам «Ростелекома»

Медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) и «Ростелеком» подписали соглашение о включении нового телеканала Spike в базовые пакеты «Интерактивного ТВ», которое смотрят уже в 4,2 млн российских семей по всей стране. С 15 марта канал доступен абонентам «Ростелекома» в стандартном цифровом качестве (SD) и в формате HD.

Телеканал Spike предложит абонентам «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» лучшие мировые телесериалы, заслужившие любовь и признание во всем мире, среди которых такие хиты как «Шерлок», «Фарго», «Острые козырьки» и другие. Также зрителей ждут эксклюзивные премьеры, среди которых исторический сериал «Медичи» с Дастином Хоффманом в главной роли, остросюжетный телесериал «Игрок» с Уэсли Снайпсом, триллер «Джек Айриш» с Гаем Пирсом. На канале можно увидеть увлекательные документальные реалити-шоу собственного производства, среди которых «Мастер тату» о работе тату-мастеров.

Елена Бальмонт, вице-президент и генеральный директор Viacom International Media Networks в России, Украине, странах СНГ и Балтии, так прокомментировала соглашение: «Я рада, что абоненты «Ростелекома», одного из ведущих российских операторов связи и нашего постоянного партнера, одни из первых смогут оценить новый телеканал. Я уверена, что Spike станет настоящим подарком для ценителей качественного контента и будет востребован аудиторией, ведь канал предлагает российским зрителям только лучшие сериалы и шоу, которые были выбраны специально для них».

«Телеканал Spike уже завоевал преданную аудиторию во многих странах мира и теперь в качественном дубляже доступен российским зрителям. Зрители выбирают этот канал за гармоничное программирование, которое соединяет культовые и самые современные сериалы, отличное кино и документальные реалити-шоу. Уверен, что просмотр телеканала Spike подарит удовольствие всем, кто хочет быть в курсе развития событий в самых нашумевших сериалах мира», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.

C появлением Spike и Spike HD абонентам «Интерактивного ТВ» будут доступны 17 телеканалов портфолио VIMN: MTV Россия, MTV HD, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Dance, MTV Live HD, VH1 Classic, VH1 European, Nickelodeon, Nick Jr., Nickelodeon HD, Paramount Comedy, Paramount Comedy HD, Paramount Channel, Paramount Channel HD.