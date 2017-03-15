Минпромторг: промышленность в 2017 году возрастет на 2%

Эксперты в промышленно-торговом ведомстве России поделились собственным прогнозом увеличения производственных темпов на текущий год. По их мнению, прирост должен составить от 1,6 до 2%. Ранее аналогичные предположения выдвигали сотрудники другого госведомства – Минэкономразвития: их прогноз составил 1,2% повышения кривой роста.

Как предполагает Минпромторг, производственные мощности более всего увеличатся в текстильной и химической промышленностях, а также в сфере машиностроения – 4%. Такой прогресс обусловлен большими инвестициями в указанные сферы, считает ведомственный представитель Василий Осьмаков. Особое значение также имеет импортозаместительная политика государства. Замминистра подчеркивает, что оживления стоит ожидать также в автопроизводстве, а также в сфере изготовления строительных материалов.

Наметившаяся тенденция повышения темпов развития промышленности позволит констатировать завершение экономической комы в стране, считают специалисты. Это произойдет в случае исполнения даже наименее оптимистичного сценария МЭР.

В качестве участника импортозамещения в государстве приводится «ПЕТОН» – специализированный холдинг из Уфы. Предприятие занимается поставками оборудования в рамках осуществления импортозаместительной программы в сфере нефти и газа. Деятельность отечественного холдинга одобрена такими профильными титанами, как «Газпром» и «Роснефть», поскольку «ПЕТОН» активно принимает участие в реализации их проектов. Стоит отметить, что программа по замещению импорта вошла в силу на территории РФ только в 2014 году, хотя была внедрена в конце прошлого века.