Проект компании «ПЕТОН» утвердили в «Главгосэкспертизе»

Омский нефтеперерабатывающий завод, курируемый «Газпромом», получит новый блок очистки конденсата в рамках проводимой экопрограммы предприятия, куда входит модернизация производственных мощностей. Реализацией замысла займется технологическая компания из Уфы «ПЕТОН». Недавно стало известно о том, что в федеральном агентстве «Главгосэкспертиза РФ» приняли и утвердили предложенный холдингом проект по возведению блока очистки конденсата.

Ожидается, что реализованное оборудование начнет применяться уже в следующем, 2018 году. Посредством усовершенствованной аппаратной линии, мощностью 100 куб. м/ч, на заводе планируют подвергать очистке нефть от примесей аммиака и сульфидов. Указанные примеси пойдут на переработку в серу и нитроген, а почти 100% полученной в результате очистительных манипуляций воды будут повторно использоваться в производственном процессе.

Руководители компании «ПЕТОН» не скрывают, что в реализации поставленной по строительству задачи применят новые технологии, которые не расходятся с требованиями экологических норм безопасности. Обновленное очистительное оборудование включит в себя инновационные системы диагностики, автоматизации и различения нестандартных ситуаций.

Стоит отметить, что модернизация производственных мощностей на заводе по нефтепереработке в Омске была начата силами «Газпром Нефти» еще в 2008 году. Целью корпоративного руководства в ходе запущенной программы является существенное повышение качества нефти – конечного продукта, производимого на предприятии.

Кроме того, не на последнем месте стоит увеличение эффективности выработки. По словам представителей профильной компании, начальный этап внедренной программы дал толчок к снижению количества вредных выбросов в атмосферу на 36%.