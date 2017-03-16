Александр Рощин может стать фигурантом уголовного дела

Представители СМИ получили информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов начали расследование в отношении владельца «Общей газеты» Александра Рощина. Об этом пишет сайт "Росоткат".

По предварительной информации, действия собственника вышеуказанного общественно-политического издания напрямую связаны с профессиональной деятельностью. Александр Рощин размещал на интернет-страницах «Общей газеты» компрометирующие статьи относительно граждан, имеющих непосредственное отношение к власти или же крупному бизнесу.

Когда информация становилась широко доступной для читателей, Рощин предлагал скомпрометированным им же самим лицам «решить вопрос». Персонажи «публицистических» материалов «Общей газеты», не желающие оказаться в центре скандала, якобы должны были заплатить Рощину определенную денежную сумму.

Также авторы материала в «Росоткат» пишут про то, что на минувшей неделе был задержан глава «ИДР-формат» Евгений Фельдман. Генеральный директор издательского дома принял решение о «непубликации» данных относительно холдинга «Сумма» за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов.

Сотрудники следственных органов не комментирую информацию о начале проверки по подозрениям в противозаконной деятельности Александра Рощина.