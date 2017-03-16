В Мордовии пенсионер получил ожог кожи лица I степени при попытке зажечь газовый котел

В Рузаевском районе произошел пожар.

Инцидент случился в п. Красный Клин, где 82-летний пенсионер пенсионер включил газ, зажег спичку и внезапно все запылало, опалив ему лицо. По-видимому, пока котел был выключен, в нем скопилось огромное количество газа, который и дал толчок к возгоранию.

Супруга потерпевшего оперативно вызвала медиков, которые констатировали у пенсионера термический ожог кожи лица I степени и оказали нужную помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Турбаза Зеленая роща загорелась баня.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ