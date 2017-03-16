В Саранске арестовали нетрезвого мужчину со спущенными штанами

Полиция Саранска задержала нарушителя со спущенными штанами.

Сообщается, что гражданин, одетый в футболку, немного покачиваясь, бродил вдоль дороги в промышленной зоне Саранска.

Дополнительную нагрузку на вестибулярный аппарат, вероятно, нетрезвого человека создавали спущенные брюки. Жаждущего освежиться гражданина не смущали многочисленные водители. Безобразие пресек подоспевший наряд полиции. Гражданина уже после вялого сопротивления усадили в служебное авто и увезли в отделение. О дальнейшей участи нетрезвого мужчины ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Мордовии задержали подозреваемого в краже денег и мобильного телефона из квартиры 59-летнего пенсионера в Ковылкинском районе.

Источник: izvmor.ru