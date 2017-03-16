Житель Рузаевки похитил у пенсионерки 105 тысяч рублей

Полиция Мордовии раскрыла грабеж, совершенный в 2016 году в Рузаевском районе.

Как стало известно, в марте прошлого года возле ж/д моста неизвестный нанес побои 70-летней жительнице и открыто украл сумку, в которой были документы, ключи от жилплощади и чуть более 105 тысяч рублей, уже после чего исчез в неизвестном направлении.

В рамках расследования уголовного дела оперативники определили и задержали подозреваемого. Им выявился 30-летний уроженец Рузаевки. Фигурант правонарушения был доставлен в отделение полиции, где сознался в свершенном.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия