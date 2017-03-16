Житель Мордовии сгорел заживо в собственном доме

В Лямбирском районе произошел пожар.

Инцидент случился в деревне Саловка, где загорелся частный дом. Когда пожарные прибыли на место происшествия, жилое здание полыхало открытым огнем. В момент тушения спасатели выявили мужчину, однако он уже не подавал признаков жизни.

По предварительным сведениям, фактором пожара стало короткое замыкание проводки.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе, в поселке Красный Клин 82-летний пенсионер получил ожог кожи лица I степени при попытке зажечь газовый котел. От госпитализации мужчина отказался.

Источник: izvmor.ru