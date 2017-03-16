На первенстве России по тяжелой атлетике выступят два спортсмена из Мордовии

В городе Старый Оскол (Белгородская область) с 27 марта по 3 апреля пройдет первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров. Участие в турнире, помимо прочих спортсменов, примут и 2 представителя Мордовии. Они получили допуск к турниру по итогам первенств федеральных округов.

Так, среди юниорок в весовой категории до 58 кг выступит Ольга Улькина. Среди юниоров в весе до 56 кг будет представлен Алексей Фомичев.

Отметим, что первенство ПФО проводилось в начале марта в Рузаевке.

Как сообщалось ранее, юный боксер из Мордовии Данила Исаев завоевал серебряную медаль на первенстве ПФО по боксу среди юношей 15-16 лет. Соревнования прошли в Кирове.