"Мордовия" минимально обыграла "Нефтехимик", но осталась в зоне вылета

Саранская "Мордовия" одержала победу над "Нефтехимиком" из Нижнекамска в матче 26-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Андрея Семина.

Единственный и победный гол на 18-й минуте забил Алан Багаев. Минимальное преимущество "Мордовия" удержала до самого финального свистка.

Благодаря этой победе "Мордовия" набрала 26 очков, однако осталась на 18-м месте в турнирной таблице (зона вылета). От спасительного 15-го места команду отделяют 3 очка.

"Мордовия" – "Нефтехимик" - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 Багаев (18).

"Мордовия": Леонов, Осипов (к), Багаев, Чалов, Навлетов, Амбарцумян, Кренделев, Петров (Дегтярев, 78), Захарченко (Молодцов, 72), Игнатович (В. Сысуев, 90), Алхазов (Лукьянов, 59).

"Нефтехимик": Книга, Сурков (к), Тараканов, Сорокин, Корнилов (Пытлев, 38), Петролай, Маляка, Давлатов, Бабырь (Гелоян, 71), Бойчук (Муллин, 90), Галиакберов (Кортава, 72).

Предупреждены: Галиакберов, 37.