Болельщицам предлагают принять участие в конкурсе "Мисс ФК "Мордовия"

Болельщицы саранской "Мордовии" по-прежнему могут подать заявку на участие в конкурсе "Мисс ФК "Мордовия", который станет отборочным этапом конкурса "Мисс ФНЛ-Фонбет". Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 20 марта, сообщается на сайте клуба.

Принять участие в конкурсе могут представительницы прекрасного пола в возрасте от 18 до 35 лет.

"После обработки поступившей информации будущие конкурсантки получат приглашение на учебно-тренировочную базу клуба - для проведения специальной фотосессии (с участием профессионального фотографа). Будет проведен небольшой блиц-опрос на знание истории клуба. Также каждая девушка покажет, насколько ловко она умеет обращаться с мячом.

Имя победительницы будет объявлено 17 апреля - в перерыве матча ФК "Мордовия" – "Енисей" (Красноярск). Лучшая из лучших, помимо призов, получит путевку на конкурс "Мисс ФНЛ-Фонбет", который состоится 22 и 23 мая в Москве.

Источник: fc-mordovia.ru