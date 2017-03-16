Мордовские борцы привезли 2 медали с международного турнира в Хорватии

На международном Гран-при в хорватском Загребе отличились мордовские борцы греко-римского стиля. В весовой категории до 130 кг Василий Паршин завоевал серебро, а Заур Хуснутдинов стал бронзовым призером в весовой категории до 59 кг.

В общей сложности на турнир было заявлено 90 спортсменов из различных стран мира, в частности, США, Германии, Польши, Румынии, Болгарии, Сербии, Японии и др.

Как сообщалось ранее, юный боксер из Мордовии Данила Исаев завоевал серебряную медаль на первенстве ПФО по боксу среди юношей 15-16 лет. Соревнования прошли в Кирове.

Источник: izvmor.ru