Сборная Мордовии одержала победу в акватлоне на первенстве России по подводному спорту

В Саранске завершилось первенство России среди юниоров по подводному спорту. В дисциплине акватлон (борьба в ластах под водой) весьма удачно выступили хозяева турнира – спортсмены из Мордовии. В общей сложности представители региона-13 завоевали 8 медалей, что позволило им занять первое общекомандное место.

В личном зачете среди девушек 14-17 лет мордовские спортсменки заняли весь пьедестал почета. Победу одержала Ксения Акмаева, второй стала Ирина Бацунова, замкнула тройку лучших Анастасия Седойкина. У юношей второе место занял Руслан Ульянкин, третье - Кирилл Прибылов. Победу отпраздновал представитель Татарстана Амир Хусаинов.

Среди юниоров 18-20 лет не было равных представительнице Мордовии Софье Авдониной и Павлу Шиповичу из Тульской области. Бронзовые медали взяли также представители региона-13 - Елизавета Морозова и Ярослав Боконяев.

Источник: izvmor.ru