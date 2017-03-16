"Мордовия" дважды обыграла "Чебоксары" в 1/4 финала плей-офф Первенства ВХЛ

Хоккеисты "Мордовии" одержали две победы над ХК "Чебоксары" в рамках первого раунда плей-офф Первенства ВХЛ. Встречи прошли в Саранске и завершились со счетами 2:1 ОТ и 8:0 в пользу подопечных Юрия Воробьева.
Первая игра получилась невероятно упорной. Пропустив гол уже на 6-й минуте, саранская команда отыгралась в середине второго периода благодаря голу Абозина. Победу "Мордовии" принес точный бросок Закурина на 2-й минуте овертайма.
Во втором матче все сложилось для саранской команды гораздо легче. Фактически игра была сделана после двух периодов, по итогам которых на табло горели цифры "6:0" в пользу хозяев. В третьем периоде "Мордовия" не остановилась и довела счет до неприличного.
Таким образом, счет в четвертьфинальной серии до двух побед стал 2-0 в пользу "Мордовии". Третий и, при необходимости, четвертый матчи серии пройдут в Чебоксарах.
"Мордовия" - "Чебоксары" - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – Обрежа (Захаров) (05:36)
1:1 – Абозин (Петраков) (28:09)
2:1 – Закурин (Абозин) (61:13)
"Мордовия" – "Чебоксары" - 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 – Дубинин (Кружилин, Медведев) (14:36) (больш.)
2:0 – Бадрутдинов (Григоров, Ахметзянов) (17:53)
3:0 – Бадрутдинов (Чуканов) (22:24) (меньш.)
4:0 – Григоров (Ахметзянов) (33:03)
5:0 – Григоров (36:17)
6:0 – Брыкин (Саразов, Медведев) (38:17) (больш.)
7:0 – Закурин (Абозин) (44:45)
8:0 – Григоров (Бадрутдинов) (48:36).