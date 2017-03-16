В Саранске в честь "Года Крымской весны" на 2 дня ограничат движение и парковку

Власти Саранска приняли решение об ограничении движения и парковки транспорта в городе на 17 и 18 марта. Связано это с проведением митинга-концерта "Год Крымской весны", отметили в пресс-службе горадминистрации.

Ограничения будут действовать с 19:00 17 марта года до 13:00 18 марта года на территории, прилегающей к Ледовому дворцу и стадиону "Старт" со стороны улиц Красная и Московская.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска задержала нарушителя со спущенными штанами. Сообщается, что гражданин, одетый в футболку, немного покачиваясь, бродил вдоль дороги в промышленной зоне столицы РМ. Дополнительную нагрузку на вестибулярный аппарат, вероятно, нетрезвого человека создавали спущенные брюки.

Источник: adm-saransk.ru