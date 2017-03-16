Воробьев: Уверен, что в Чебоксарах будут упорные игры

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев прокомментировал 2 победы над ХК "Чебоксары" в 1/4 финала плей-офф Первенства ВХЛ. Встречи прошли в Саранске и завершились с результатами 2:1 ОТ и 8:0 в пользу "Мордовии".

"Я не обольщаюсь счетом. Сделаю реверанс в сторону соперника. Наверное, после 4-5 шайбы некоторые команды вовсе бы рассыпались и перестали играть. Соперник играл до конца, хоть в итоге и не смог забить. Мы вчера не забили много, а сегодня в завершении атак удалось сыграть лучше, поэтому и по счету так получилось. Уверен, что в Чебоксарах будут упорные игры, а кто выиграет, это уже другой вопрос. Будем готовиться к предстоящим матчам.

Я не скажу, что сегодня у нас было больше моментов, чем вчера. Главное, что их реализация сегодня была на порядок выше. Наверное, проще играть, когда ты ведешь со счетом 3:0. Нет такого давления на игроков обороны и вратаря. Они ведь не имеют право на ошибку, потому что если шайбу потерял нападающий, то это воспринимается, как само собой разумеющиеся, а когда ошибается защитник или вратарь, исправить уже некому. Как мне кажется, переломным моментом игры стала третья шайба, которую мы забросили в меньшинстве. Уверенности сопернику этот гол не придал, а у нас наоборот крылья подросли", - приводит слова Воробьева официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru