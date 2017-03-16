Компания «ПЕТОН» готова сотрудничать по общепринятой схеме ЕРС

В современном мире ЕРС является важным и уже общепринятым трендом по претворению в жизнь крупных проектов промышленной сферы. Название контрактной схемы состоит из начальных букв английских слов Engineering, Procurement, Construction, то есть проектирование, поставки оборудования, строительство. Соглашаясь работать по стандартам ЕРС, исполняющая сторона возлагает на свои плечи полную ответственность за возможный риск и форс-мажор. Такой партнер ведет весь процесс строительства от начала и до конца, держит под контролем как производственный цикл работ, так и предынвестиционную часть заказа.

Заказчики, как правило, любят пользоваться указанной бизнес-схемой, поскольку в ней необходимо наладить сотрудничество только с одной-единственной компанией, взявшей на себя роль исполнителя. Однако в России контракты по примеру ЕРС обладают и значительным недостатком: очень мало компаний, готовых взять и понести общий груз ответственности за заказ. Таким смельчаком по праву можно назвать холдинг из Уфы «ПЕТОН».

На международном рынке профильных услуг бренд «ПЕТОН» узнаваем по таким критериям, как готовность выполнять принятые обязательства на каждом этапе работ. С помощью уфимского завода на сегодняшний день реализуются многие крупные проекты, заказчиками которых являются такие промышленные отечественные гиганты, как «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть». Известно о непосредственном участии компании «ПЕТОН» в строительстве ГПЗ на Амуре: реализация данного проекта идет как раз в рамках контракта ЕРС.

Профильный холдинг «ПЕТОН» успешно взаимодействует с целым рядом ведущих специалистов – в этом также кроется секрет работы предприятия. Помимо внешних обязательств, на базе завода активно развивается собственное производство, ведутся научные разработки. Руководители «ПЕТОНА» отмечают высокую подготовленность компании в сфере модернизации, реконструкции, строительства объектов по схеме ЕРС.