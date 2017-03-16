Водители Мордовии заплатили 27 млн рублей штрафов за 2 месяца благодаря дорожным камерам

Камеры фото- и видеофиксации на дорогах Мордовии продолжают "собирать" немалые штрафы с водителей республики, нарушающих ПДД. За 2 месяца 2017 года благодаря данному детищу прогресса автомобилистам региона-13 было выписано штрафов на сумму около 37 млн рублей, из них взыскано 27 млн, сообщили в республиканском ГИБДД.

В ГИБДД Мордовии напоминают, что водители могут сэкономить 50 процентов от суммы взыскания, если оплатят штраф в течение 20 дней.

Как сообщалось ранее, власти Саранска приняли решение об ограничении движения и парковки транспорта в городе на 17 и 18 марта. Связано это с проведением митинга-концерта "Год Крымской весны".

Источник: gibdd.ru/r/13