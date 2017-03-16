В одном из банков Саранска вновь обнаружили фальшивые 5000 рублей

В Саранске выявили очередную фальшивую купюру номиналом 5000 рублей. В полицию обратился представитель банка, который поведал, что обнаружил подозрительную банкноту при проверке денежной наличности.

Как сообщили в МВД Мордовии, банкнота попала к кассиру через сотрудника одного из торговых предприятий города, которое продает молочную продукцию оптом и в розницу посредством торговых представителей компании.

По факту обнаружения фальшивки возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Мордовии обнаружили очередную фальшивую купюру. Сообщение о подделке поступило в полицию от заведующей кассы одного из банков Саранска. Звонившая сообщила, что фальшивку обнаружили при пересчете денег, поступивших из инкассаторского центра Краснослободска.

Источник: 13.мвд.рф