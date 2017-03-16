В Саранске поймали двух воров, которые семь раз обокрали один магазин одежды

Полиция Мордовии задержала двух мужчин, подозреваемых в серии краж. С заявлением о пропаже брюк, футболок и джемперов к правоохранителям обратился представитель торговой точки на улице Комарова.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, оперативники изучили видео с камер наблюдения в магазине и опросили свидетелей. Оказалось, что в январе двое молодых людей трижды тайком выносили одежду из этого магазина, минуя кассу. Воров задержали по месту жительства – они и не собирались скрываться от правосудия, надеясь, что их не вычислят.

В настоящее время доказана причастность мужчин к совершению 7 краж. Задержанные признались, что часть награбленного оставили себе, а часть перепродали на улице случайным людям.

Источник: 13.мвд.рф