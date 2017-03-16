Нетрезвый юноша из Саранска "напросился" на удар ножом в печень от соседа по общежитию

Врачи одной из больниц Саранска сообщили в полицию, что к ним поступил 18-летний молодой человек с ножевой раной в печень. Пациента доставили в 4 часа утра, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Оперативники достаточно быстро задержали 31-летнего подозреваемого. Безработный мужчина живет в одном общежитии с потерпевшим. Оказалось, что потерпевший, находясь в нетрезвом состоянии, несколько раз за ночь тревожил своего более возрастного соседа визитами. Когда он снова вызвал мужчину в коридор, тот рассвирепел и ударил гостя кухонным ножом в живот. Сразу же после этого нападавший вызвал жертве скорую, испугавшись последствий.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф