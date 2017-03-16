Поисковики провели встречу с "трудными" подростками Мордовии

Бойцы отряда "Поиск" провели встречу с подростками, которые находятся в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по РМ. В ходе визита поисковики поведали ребятам о поисковой деятельности, о поиске и работе по увековечению памяти павших в годы Великой Отечественной войны бойцов.

Как отметили бойцы отряда, поисковая работа помогает воспитывать желание работать, помогать другим, целеустремленность, а также стремление преодолевать трудности.

Хочется верить, малолетние нарушители в будущем станут на путь исправления и, возможно, присоединятся к поисковому движению.

Как сообщалось ранее, в Мордовии в 2016 году резко возросло количество преступлений, совершенных подростками.

Источник: 13.мвд.рф