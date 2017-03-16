В Торбеевском районе горел большой склад сена

Спасатели Мордовии потушили крупный пожар. Инцидент произошел в селе Никольское Торбеевского района, где на одном из складов загорелись тюки сена.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, сено находилось под открытым навесом. Площадь возгорания составила около 900 кв. м.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара, а также сумму нанесенного ущерба.

Как сообщалось ранее, в деревне Саловка Лямбирского района загорелся частный дом. Когда пожарные прибыли на место происшествия, жилое здание полыхало открытым огнем. В момент тушения спасатели выявили мужчину, однако он уже не подавал признаков жизни.

Источник: 13.mchs.gov.ru