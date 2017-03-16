Сотрудники стройфирмы в Саранске получили 7 млн долгов по зарплате благодаря прокуратуре

Одна из строительных фирм Саранска задолжала своим сотрудникам немалую сумму денег. Факт нарушения вскрылся в результате прокурорской проверки.

В пресс-службе ведомства поведали, что фирма должна 207 работникам более 7,1 млн рублей. В настоящее время директор фирмы оштрафован, а деньги сотрудникам выплачены в полном объеме.

Как сообщалось ранее, прокуратура Кадошкинского района проверила деятельность некоего ИП Капкаева. Оказалось, что ушлый делец выплачивал зарплату своим подчиненным с существенной задержкой. Так, по состоянию на 3 февраля 2017 года, фирма задолжала семи работникам 45 600 рублей.

Источник: prokrm.ru