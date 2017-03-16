Три рецидивиста украли более 200 кг черного металла с неработающей фермы в Мордовии

В Мордовии сотрудники ДПС выявили машину, которая перевозила ворованный черный металл. Дорожные полицейские остановили автомобиль для проверки. За рулем находился житель села Кажлодка, в салоне находились еще 2 человека. В багажнике машины было обнаружено 212 кг чермета, однако соответствующих документов на него у граждан не было, сообщил в пресс-службе МВД по РМ.

Вся троица была доставлена в отделение полиции. Там выяснилось, что металл граждане украли с территории недействующей фермы, которая находится в 3 км от села Никольское. Всю добычу они попытались вывезти в ближайший пункт приема черного металла, но до пункта назначения не доехали.

Отметим, что ранее мужчины неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления.

Источник: 13.мвд.рф