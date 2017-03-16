Жительница Рузаевки 3 года не могла открыть свой магазин из-за местных чиновников

Чиновники администрации Рузаевки ответят в суде за то, что более 3 лет не давали местной жительнице открыть личное дело. Как сообщили в Генеральной прокуратуре России, женщина на протяжении всего этого времени обращалась к властям с просьбой выдать ей разрешение на строительство продуктового магазина на земельном участке, который она взяла в аренду. Однако ей постоянно отказывали под различными предлогами.

Разрешение на строительство было получено только после подачи иска в суд. В прокуратуре посчитали, что должностные лица отказом в выдаче разрешения воспрепятствовали законной предпринимательской деятельности.

В отношении чиновников возбуждено уголовное дело.

Источник: prokrm.ru