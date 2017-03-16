43-летний житель Мордовии украл у бывшей жены украшений на сумму около 80 тыс. рублей

Житель Торбеевского района подозревается в краже драгоценностей у своей бывшей жены. 43-летний мужчина пробрался в дом своей экс-пассии, когда она была на работе, а дети в школе. Из жилья вор вынес золотые кольца, серьги и браслеты, после чего скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Как только владелица украшений обнаружила пропажу, она сразу пошла в полицию. Правоохранители сразу же заподозрили в преступлении бывшего мужа. Мужчину задержали и обнаружили при нем одно из ювелирных изделий. Вор настолько бурно отмечал совершение кражи, что несколько дней не выходил из запоя, поэтому о местонахождении других украшений ничего сообщить не смог.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф