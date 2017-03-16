Двух жительниц Мордовии "развели" более чем на 30 тысяч рублей при покупках в Интернете

Две молодые жительницы Мордовии пострадали от Интернет-мошенников. Как поведали девушки, они понесли ущерб в размере 30 480 рублей.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что пострадавшие увидели в Сети объявления о продаже интересующих их товаров. Одна из пострадавших хотела купить сапоги за 4750 рублей, вторая интересовалась стиральной машиной.

Обе потерпевшие отправили потенциальным продавцам 100-процентную предоплату, как те и требовали. В указанный срок девушки не дождались покупок и позвонили по номерам продавцов, однако телефоны были отключены. Страницы в Сети, на которых были размещены объявления, также оказались удалены.

Сейчас по данным фактам проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф