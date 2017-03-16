Житель Саранска украл у знакомого дилера наркотики, за что сядет на 4 года

Житель Саранска Андрей Ишкиняев проведет 4 года в колонии строгого режима за то, что украл наркотики у своего приятеля-дилера. Как сообщили в прокуратуре Мордовии, мужчина оказался на квартире, где его знакомый расфасовывал зелье в пакетики для продажи.

В какой-то момент дилер вышел из комнаты, оставив своего знакомого одного. Ишкиняев не растерялся и украл один пакетик с наркотиком для себя. Позже украденный товар сотрудники полиции нашли у него при обыске.

Как сообщалось ранее, сотрудниками УФСИН по РМ предотвращена очередная попытка доставки наркотиков. При досмотре личных вещей у 39-летнего осужденного было найдено и изъято 2 полимерных свертка с веществом серо-коричневого цвета, спрятанные в упаковке с майонезом.

Источник: 13.мвд.рф