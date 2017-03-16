В Мордовии внук до смерти забил свою бабушку за отказ дать 100 рублей на выпивку

Житель Мордовии, который убил собственную бабушку, пойдет под суд. Как сообщили в СУ СКР по Мордовии, 32-летний мужчина, пребывая в нетрезвом состоянии, избил 80-летнюю пенсионерку за отказ дать ему 100 рублей на очередную порцию выпивки. На следующий день он обратил внимание, что старушка не подает признаков жизни.

Установлено, что женщина умерла от множественных переломов и травматического шока.

В ходе следствия мужчина свою вину признал полностью. Психиатрическая экспертиза признала убийцу вменяемым. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, житель Саранска Андрей Ишкиняев проведет 4 года в колонии строгого режима за то, что украл наркотики у своего приятеля-дилера.

Источник: mordovia.sledcom.ru