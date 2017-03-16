НИПИ НГ «ПЕТОН» разрабатывает новое оборудование в рамках программы импортозамещения

Вследствие введенных санкций в отношении Российской Федерации со стороны западных государств в стране создалось критическое экономическое положение. Отечественные предприятия, потеряв доступ к импортным технологиям, сполна ощутили тяжесть сложившейся непростой ситуации. Однако назвать ее безвыходной нельзя, да и не нужно. Правительство России заявило о внедрении особой программы, направленной на замещение импорта, следуя которой профильные компании могут заниматься развитием отечественных технологий.

Новая экономическая реальность, к сожалению, заставила многие корпорации оставить рынок, однако имеется масса конструктивных примеров, когда предприятия не только нашли силы сохранить бизнес, но и преуспеть, следуя государственной программе по замещению импорта достижениями отечественного производителя. Ряд российских холдингов укрепляют свои позиции, увеличивают возможности для осуществления проектов по схеме ЕРС, то есть «под ключ».

Одной из таких компаний является инжиниринговый холдинг «ПЕТОН»: имея филиалы по всей стране, компания из Башкортостана с успехом выступает на профильном рынке в качестве уверенного продавца первоклассных услуг. В арсенале «ПЕТОНА» значатся проектирование, строительство, инжиниринг; проектами предприятия пользуются ведущие отечественные организации. В рамках стратегии импортозамещения компания активно поддерживает машиностроительные заводы, участвуя в модернизации их производственных мощностей.

Так, «ПЕТОН» задействован в процессе возведения газоперерабатывающего завода на Амуре. Указанный объект имеет прямое отношение к сотрудничеству Российской Федерации с КНР, коммерческому газоснабжению через магистраль «Сила Сибири».

Кроме деятельного сотрудничества с крупными промышленными гигантами, на базе «ПЕТОНА» ведутся собственные разработки новых технологий и оборудования. Компания создает и регистрирует патенты, подписывает соглашения с машиностроительными заводами в РФ, проводит локализацию зарубежных изысканий вместе с передовыми корпорациями научно-производственного уклона из европейских и азиатских стран. Сюда входят бренды Linde AG, Tecnimont, JGC, Schneider Electric. В ряде личных разработок «ПЕТОНА» числятся модели устройств с многогранным размещением объема насадки. Холдинг выпускает нестандартное оборудование для работы в сфере АВО, ректификации, теплообмена.

Специалисты инжинирингового холдинга «ПЕТОН» придерживаются мнения, что разработки отечественных промышленных умельцев ни в чем не уступают зарубежным инновациям. Корпорация намерена и дальше делать крупные вложения во внутренний мощный потенциал своей страны – теоретический, практический, управленческий. Представители предприятия особо подчеркивают, что инициатива импортозамещения будет сохранена независимо от экономического положения в государстве, то есть продления или отмены секторальных санкций.

На фото: фрагмент оборудования, разработанного НИПИ ПГ Петон