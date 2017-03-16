Компания «ПЕТОН» лидирует в области криогенных технологий

Не только жители Башкортостана наслышаны о существовании технологической компании «ПЕТОН», о ее деятельности осведомлены в Москве и Санкт-Петербурге, Омске, Оренбурге, Выборге, Новом Уренгое и даже за рубежом.

Название предприятия тесно связано с нефтегазовой отраслью, поскольку «ПЕТОН» является бизнес-партнером следующих крупнейших титанов российской промышленности: «Газпром», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Башнефть» и целого ряда других. При этом компания из Уфы решает задачи как на федеративном уровне, так и на уровне международных коммерческих отношений.

Одним из известных проектов, в котором инжиниринговое предприятие принимает активное участие, является возведение завода по переработке газа на Амуре. Примечательно, что указанная стройка обладает стратегическим значением в развитии коммерческих отношений между Россией и Китайской Народной Республикой: через проходящую местную магистраль будут осуществляться поставки природного сырья. Предприятию «ПЕТОН» по ходу строительства отведена роль по проведению криогенной составляющей общего замысла. Башкирская компания специализируется на установке и локализации криогенных технологий, с помощью которых природный газ преобразовывается в жидкое состояние. Стоит отметить, что упомянутые криогенные инновации в последнее время пользуются особой актуальностью во всем мире.

Сотрудники башкирского холдинга приобрели уникальный опыт в процессе стройки ГПЗ на Амуре: «ПЕТОН» успешно скоординировал и подверг оптимизации машиностроительный потенциал своей страны. В 2016 году уфимский холдинг взял на себя обязательства за претворение в жизнь очередного объекта – Комплекса по изготовлению, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая». Согласно подписанному соглашению, «ПЕТОН» в данном случае выступает как подрядчик в сдаче работ «под ключ». Дата приема заказа назначена на последний день декабря 2018 года.

Специализируясь на актуальных и новейших технологиях по СПГ, «ПЕТОН» занимается прокладыванием усовершенствованного криогенного газопровода в Калининградской области. От новоиспеченного предприятия ожидают ежегодной выработки до полутора миллионов тон газа в преобразованном виде. Вместе с организацией центра криогенных инноваций, ответственность за который возложена на уфимское предприятие, усилится профильная база объектов ТЭК, успешно пройдет адаптация криогенного нововведения, возрастут показатели производства сжиженного газа, усилится влияние Российской Федерации на мировом рынке СПГ, странах Азии и Тихоокеанского региона. Более эффективно пройдет автономное газоснабжение областей в России.

Энергетическая стратегия, инициированная правительством РФ, призвана увеличить масштабы производства сжиженного природного газа в пять раз. Мощная технологическая платформа криогенного центра, с помощью которой работает «ПЕТОН», позволит развить и успешно довести до конца проекты по преобразованию газа в сжиженное состояние. Речь идет о возведении профильного завода на побережье Черного моря, Балтийском СПГ, Владивостоке СПГ.