"Мордовия" обыграла "Чебоксары" в третьем матче и вышла в полуфинал Первенства ВХЛ

Хоккеисты "Мордовии" вышли в полуфинал Первенства ВХЛ. В третьем матче четвертьфинальной серии с "Чебоксарами" подопечные Юрия Воробьева добыли тяжелейшую победу в овертайме – 4:3.

Саранская команда вполне могла добыть победу и в основное время, однако за 24 секунды до конца овертайма пропустила гол при игре в меньшинстве. Тем не менее в овертайме "Мордовия" доказала свой класс. Победный гол, который вывел "Мордовию" в полуфинал, на счету Павла Медведева.

"Чебоксары" – "Мордовия" - 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 – Иванов (Горбенко, Старков) (00:38)

1:1 – Абозин (Акимов, Закурин) (16:47)

1:2 – Дубинин (Саразов) (19:45)

2:2 – Захаров (Старков) (49:04) (двойн. больш.)

2:3 – Акимов (Дубинин, Абозин) (53:44)

3:3 – Карп (Старков) (59:36) (больш.)

3:4 – Медведев (Саразов, Кружилин) (76:45) (больш.)

Счет в серии: 0-3.