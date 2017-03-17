Воробьев: Плей-офф - это как государство в государстве

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал победу над "Чебоксарами" в 3-м матче четвертьфинальной серии Первенства ВХЛ со счетом 4:3 ОТ. Этот результат вывел "Мордовию" в полуфинал.

"Плей-офф - это как государство в государстве. Там расположение команд в таблице не дает гарантии, что команда, которая выше, легко и просто пройдет дальше. Команда соперников мне очень понравилась. Если исключить вторую игру, где проиграли 0:8, то посмотрите, какие встречи. Два раза играли овертайм. И даже когда выиграли 8:0, я не могу сказать, что мы играли в "одну калитку". Соперник сопротивлялся до конца, решал свои задачи. Наверное, в сегодняшней игре, в концовке, нам немножко повезло, и мы все решили в трех играх", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru