Нуржанов: Надеюсь, что "Чебоксары" провели крайнюю игру с будущим чемпионом - "Мордовией"

Главный тренер ХК "Чебоксары" Сергей Нуржанов подвел итоги противостояния с "Мордовией" в 1/4 финала плей-офф Первенства ВХЛ. Саранская команда победила в третьем матче (4:3 ОТ), выиграв серию с сухим счетом – 3-0.

"В трех встречах играли два овертайма. Думаю, тут все за себя говорит. Ребята старались. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам. Сегодня приятно удивили. Если б с начала сезона была такая поддержка, я думаю, мы бы повыше забрались. Но Москва не сразу строилась. У нас молодая перспективная команда.

Надеюсь, что мы играли сегодня крайнюю игру с будущим чемпионом. Я считаю, по игре эта команда здорово смотрится. Сами видели, исполнителей у "Мордовии" хватает. А по игре, по судьям, что сказать… Видимо, домой они хотели сегодня уехать", - приводит слова Нуржанова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru