Две команды из Мордовии отобрались на футбольный турнир "Будущее зависит от тебя" в Казани

Две детские футбольные команды из Мордовии примут участие во втором этапе чемпионата по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. Турнир носит название "Будущее зависит от тебя", пройдет он с 7 по 9 апреля в Казани.

Первенство Мордовии по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, состоялось в начале марта в селе Кочелаево Ковылкинского района. За право участия в Поволжском этапе боролись 8 команд, в состав которых вошли воспитанники детских домов и школ-интернатов из Ялги, Шейн-Майдана и Ардатова. Уверенную победу в старшей группе одержали футболисты из Ардатовской общеобразовательной школы-интерната. В младшей группе первенствовали ребята из Ялгинского детского дома.

Теперь представители Мордовии отправятся в Татарстан и там поборются с командами со всего Поволжья за выход в финальные игры. Они по традиции состоятся в Сочи, где победителям достанется главный приз – поездка в Лондон в гости к футбольному клубу "Арсенал".

Источник: izvmor.ru