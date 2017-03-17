Мордовия - один из регионов-лидеров РФ по росту объемов покупок через Интернет

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) провела исследование, которое показало, что в Мордовии становится все больше людей, которые совершают покупки через Интернет. Рост интернет-покупок в регионе-13 в 2016 году составил 65,4%, что является одним из самых высоких показателей по РФ. В Северной Осетии эта цифра еще больше – плюс 68,3%.

В целом по России интернет-рынок торговли вырос на 102%. 90% онлайн-покупок совершается в Китае. Основной товарной категорией являются одежда и обувь.

Объем онлайн-рынка в 2016 году составил 920 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, две молодые жительницы Мордовии пострадали от Интернет-мошенников. Как поведали девушки, они понесли ущерб в размере 30 480 рублей.

Источник: izvmor.ru