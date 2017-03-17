"Кубань" сыграет с "Мордовией" без своего лучшего бомбардира

Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев не сыграет с "Мордовией" в матче 27-го тура ФНЛ. Встреча состоится 19 марта в Краснодаре, начало – в 18:00 мск. Напомним, что Гогниев дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра.

На счету Спартака 5 голов в 14 матчах нынешнего сезона. Он является лучшим бомбардиром своей команды.

Перед встречей с "Кубанью" "Мордовия" занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ (26 очков). В активе краснодарцев – 32 очка и 12-я позиция.

Напомним, что в матче 26-го тура ФНЛ "Мордовия" дома минимально обыграла "Нефтехимик" - 1:0. Единственный и победный гол на 18-й минуте забил Алан Багаев.

Источник: РФС