Стала известна дата проведения в Саранске большой предпасхальной ярмарки

Большая предпасхальная продовольственная ярмарка пройдет в Саранске 8 апреля. Этого события с нетерпением ждут многие жители города.

Как и всегда, на ярмарке горожане смогут купить продукты по сниженным ценам. В частности, значительно подешевеют мясные, кондитерские, кулинарные изделия.

Ярмарки расположатся на улицах Ботевградская (в районе школы №16), Ульянова (рядом с медицинским факультетом), проспекте 60 лет Октября (в районе больницы №13) и проспекте 70 лет Октября (район магазина "Эверест"). Во всех этих точках ярмарки откроются синхронно - в 7 часов утра.

Напомним, что в 2017 году праздник Пасхи выпадает на 16 апреля.

Как сообщалось ранее, власти Саранска приняли решение об ограничении движения и парковки транспорта в городе на 17 и 18 марта. Связано это с проведением митинга-концерта "Год Крымской весны".

Источник: izvmor.ru