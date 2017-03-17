"Гринпис России" поставил Саранск на первое место в своем рейтинге

Саранск признан первым городом РФ по доступности инфраструктуры раздельного сбора мусора. Так считает "Гринпис России".

Организация опубликовала рейтинг городов страны по данному показателю. Лидером рейтинга стал Саранск, поскольку в столице РМ 80% населения могут обнаружить в своих дворах контейнеры для вторсырья.

В общей сложности эксперты исследовали 160 крупных российских городов. В итоговый список вошли только 89 из них.

Как сообщалось ранее, в Мордовии построят новые теплицы по выращиванию овощей. Они разместятся на территории ГУП РМ "Тепличное". На данный момент подготовлена площадка под новые теплицы, разработана проектно-сметная документация.

Источник: izvmor.ru