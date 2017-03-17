В Мордовии сезон охоты откроется 8 апреля

Во вторую субботу апреля, то есть, 8 числа, в Мордовии будет официально открыт сезон охоты 2017 года. Добывать пернатую дичь на территории общедоступных охотничьих угодий можно будет в течение 10 дней.

В министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ напоминают, что в весенний период запрещается: охота на серых гусей, на самок уток, глухарей, тетеревов, рябчика, лысуху, камышницу, а также на вальдшнепа на утренней тяге; любая ходовая охота за исключением охоты на глухаря с подхода на току и применение любых самоловов при добыче пернатой дичи.

Как сообщалось ранее, Саранск признан первым городом РФ по доступности инфраструктуры раздельного сбора мусора. Так считает "Гринпис России".

Источник: izvmor.ru