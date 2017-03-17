Алексей Порфененко рассказал, кто на самом деле сейчас возглавляет "Мордовию"

Директор "Мордовии" Алексей Порфененко пролил свет на ситуацию с главным тренером команды. Ранее на эту должность был назначен Андрей Семин, хотя фактически командой продолжит руководить Марат Мустафин. Порфененко подчеркнул, что на этот шаг руководству клуба пришлось пойти из-за отсутствия у Мустафина тренерской лицензии необходимого уровня.

"По регламенту главный тренер команды должен иметь лицензию Pro. У Андрея Семина она есть, есть определенный опыт, и специалист работал в стане нашей команды не так давно. Надо понимать, что де-факто командой руководит Марат Мустафин, де-юре – Семин. Андрей Юрьевич принимает участие в тренировочном процессе, проводит анализ игры и представляет "Мордовию" на пресс-конференциях. Такая практика распространена во многих клубах, например в "Ростове".

Задача у Семина одна – побеждать в каждом матче, сохранять прописку в ФНЛ и статус профессионального клуба. Контракт с Андреем Юрьевичем рассчитан до конца сезона", — сказал Порфененко.

Источник: Чемпионат