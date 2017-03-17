В одной из саранских квартир нашли мужчину, которого насмерть раздавило холодильником

В Саранске 67-летнего мужчину насмерть задавило холодильником.

Инцидент случился в одной из квартир многоэтажного дома на ул. Коваленко. В вечернее время соседи услышали стоны, однако достучаться до мужчины сами не сумели, по этой причине обратились за помощью к участковому. Усилия работника полиции войти в жилплощадь также не увенчались успехом. Дверь вскрывали работники МЧС.

Когда все же удалось попасть в жилплощадь, было уже поздно. Мужчина лежал под холодильником и не подавал признаков жизни. Вскрытие выявило, что он скончался от сердечно-легочной недостаточности.

Согласно неофициальным сведениям, погибший проживал один, алкогольными напитками не злоупотреблял.

При каких условиях случилась данная трагедия, пока сказать сложно. Не исключается, что владелец один пытался передвинуть высокий холодильник.

Источник: izvmor.ru