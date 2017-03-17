Жительница Саранска отправится в колонию за нанесение тяжелого ранения мужу

Суд Саранска вынес приговор 46-летней Елене Пшиковой, обвиняемой в нанесении тяжелого ранения супругу.

Сообщается, что 15 октября прошлого года обвиняемая вместе с мужем распивала алкоголь в доме № 23 по улице Войнова. Неожиданно между ними зародилась размолвка и она ударила мужчину ножом в грудь.

Суд приговорил женщину к 18 месяцам колонии.

Как сообщалось ранее, в житель Мордовии, пребывая в нетрезвом состоянии, избил 80-летнюю пенсионерку за отказ дать ему 100 рублей на очередную порцию выпивки. На следующий день он обратил внимание, что старушка не подает признаков жизни.

Источник: izvmor.ru