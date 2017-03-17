В Мордовии годовалый ребенок умер после падения со стула

В Чамзинском районе годовалый ребенок получил летальные травмы, упав со стула.

Происшествие случилось 9 марта. Родители на минуту отвлеклись от ребенка, в этот момент он забрался на кухонный стул, встал на нем во весь рост и, не удержав равновесия, упал на пол.

Взрослые мгновенно же вызвали скорую помощь, и мальчик был отправлен в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и делали все возможное для спасения ребенка, но 14 марта малыш скончался.

На данный момент по факту произошедшего СКР по РМ проводит проверку.

Ранее сообщалось, что суд Саранска вынес приговор 46-летней Елене Пшиковой, обвиняемой в нанесении тяжелого ранения супругу.

Источник: izvmor.ru