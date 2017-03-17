В Мордовии задержали компанию наркоманов

Сотрудники полиции Мордовии задержали двух подозреваемых в хранении наркотических средств.

Сообщается, что при отработке оперативных данных работники полиции остановили на трассе г.Ардатов - п.Октябрьский "ВАЗ-2115" под управлением 26-летнего жителя Ардатовского района. В салоне машины кроме шофера находилось еще 3 гражданина. При досмотре у двоих из них было выявлены и конфискованы полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом светлого цвета.

Итоги экспертизы выявили, что изъятое вещество является героином, общей массой 40 гр.

Как выяснилось, подозреваемые, прежде судимые жители п. Тургенево, ехали из Москвы, где ранее приобрели наркотические вещества для личного употребления через так именуемые "закладки".

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия