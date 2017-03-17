В Мордовии готовятся к запуску мебельного производства

В Рузаевке на производственных площадях завода "Висмут" начнет работу предприятие по производству корпусной и мягкой мебели.

Сообщается, что на этапе запуска там создадут 30 рабочих мест. Подбирать штат начнут в конце этой весны. Уже после выхода на проектную мощность на изготовлении будет занято свыше 300 человек. В ближайшие 4 года фирма "Рост" вложит в фабрику полмиллиарда рублей.

Сопровождает план "Корпорация развития Республики Мордовия". В качестве инвестиционной площадки фирма "Рост" рассматривала варианты в Тамбове, Липецке и Рязани, но при содействии Корпорации развития остановила свой выбор на размещении компании в Рузаевке.

Источник: izvmor.ru