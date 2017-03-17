В Саранске на месяц запретят ездить большегрузам

Администрация Саранска ограничит движение большегрузного транспорта.
Ограничение продлится с 1 до 30 апреля. Связано это со снижением несущей способности дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием.
На целый месяц установлены предельно допустимые нагрузки на оси автотранспортного средства для проезда по автомобильным дорогам столицы республики:
при одиночной оси - 4 тонны;
при двухосной тележке - 4 тонны;
при трехосной тележке - 4 тонны.
Ранее сообщалось, что во вторник, 21 марта, на территории Саранска пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Чистые стекла".
Источник: izvmor.ru