Жительницу Ковылкинского района признали виновной в убийстве супруга

Суд Мордовии вынес приговор уроженке п. Примокшанский Ковылкинского района, обвиняемой в убийстве в состоянии аффекта.

Как установлено следствием, 30-летняя девушка нанесла смертельное ножевое ранение собственному супругу уже после того, как тот в пьяной ссоре обидел и избил ее.

Психиатрическая экспертиза продемонстрировала, что убийство она совершила в состоняии аффекта, вызванного насилием, а также аморальным поведением со стороны мужа.

Суд, рассмотрев все без исключения обстоятельства процесса, приговорил девушку к 2 годам ограничения свободы.

Источник: izvmor.ru